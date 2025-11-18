San Giorgio la filiale della Banca di Piacenza si rifà il look

Ilpiacenza.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori di riqualificazione degli spazi interni hanno di recente interessato la filiale di San Giorgio della Banca di Piacenza. L’allestimento è stato rivisto con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza della clientela modificando la distribuzione interna delle aree consulenza, cassa e attesa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

