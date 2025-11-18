San Benedetto l’amministrazione Spazzafumo è finita | sono arrivate le dimissioni in blocco

San Benedetto (Ascoli), 18 novembre 2025 - È finita l ’amministrazione Spazzafumo. La giornata di oggi ha messo un punto definitivo su una crisi che da settimane aveva ormai assunto i contorni dell’inevitabile. Quindici consiglieri comunali su sedici — unica assente prevista Elena Piunti del Centro Civico Popolare — si sono presentati nel pomeriggio nello studio del notaio Carlo Campana, nel complesso ex Calabresi, per firmare le proprie dimissioni dal Consiglio comunale. Una dopo l’altra, le firme hanno composto il mosaico che ha segnato la caduta della consiliatura e l’avvio immediato della procedura che porterà allo scioglimento formale dell’assise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto, l’amministrazione Spazzafumo è finita: sono arrivate le dimissioni in blocco

Alle 15:00 sono arrivate 15 firme a sfavore (ne bastavano tredici) Alle 15 di questo pomeriggio è terminata l'esperienza da sindaco di San Benedetto del Tronto di Antonio Spazzafumo.