San Benedetto 15 consiglieri hanno firmato le dimissioni | fine dell' amministrazione Spazzafumo Cosa succede ora

SAN BENEDETTO - Terminato questo pomeriggio il mandato amministrativo targato Spazzafumo. Quindici consiglieri hanno firmato le dimissioni davanti al notaio Carlo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - San Benedetto, 15 consiglieri hanno firmato le dimissioni: fine dell'amministrazione Spazzafumo. Cosa succede ora

[San Benedetto] Ieri la conferenza stampa a cui hanno preso parte il coordinatore del gruppo Luigi Orlandi e l'ex assessore al Bilancio Domenico Pellei, senza la presenza di nessuno dei quattro consiglieri comunali che sono il vero punto di disequilibrio dell - facebook.com Vai su Facebook

San Benedetto del Tronto, 15 consiglieri sfiduciano il sindaco Spazzafumo. Si torna al voto - Davanti al notaio, 15 dei 25 membri del consiglio comunale hanno firmato le loro dimissioni aprendo la strada allo scioglimento del consiglio e al commissariamento della città. Come scrive rainews.it

San Benedetto, martedì alle 15 appuntamento dal notaio: servono le firme di 13 consiglieri per far cadere Spazzafumo - Stiamo parlando della decisione dei consiglieri comunali di opposizione, a cui si sono aggiunt ... Da veratv.it

Tutto è compiuto: firme dal notaio e salta l’amministrazione Spazzafumo - Alle 15:00 sono arrivate 15 firme a sfavore (ne bastavano tredici) Alle 15 di questo pomeriggio è terminata l’esperienza da sindaco di San Benedetto del Tronto di Antonio Spazzafumo. Secondo youtvrs.it