Salvini | Cgil primo ostacolo a sviluppo e crescita del lavoro in Italia

ROMA – “La Cgil è il primo ostacolo allo sviluppo e alla crescita del lavoro in Italia”. Lo ha detto il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Padova al comizio per Alberto Stefani, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto. “Landini – ha proseguito – organizza scioperi per professione, o il venerdì o il lunedì, fra martedì e giovedì non li fa comunque”. Il vice premier Salvini ha citato il rinnovo del contratto dei ferrovieri siglato oggi: “Indovina indovinella, quale è l’unico sindacato che non ha firmato? La Cgil. Un sindacato che dice no ai rinnovi di 500 euro e arretrati di 6500 euro in busta paga non è per i lavoratori ma contro i lavoratori e le aziende venete e italiane”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Cgil primo ostacolo a sviluppo e crescita del lavoro in Italia”

