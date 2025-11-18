Salute fa rima con sicurezza | l’ascesa dell’intelligence medica Medint
Il lavoro di Liuva Capezzani si colloca nel cuore di una trasformazione epocale della sicurezza. “ Salute e sicurezza. Prospettive interdisciplinari di interesse per l’approccio One Health allargato e l’Intelligenc e” (Armando, 2025) è un libro che, più che descrivere, ridefinisce i confini della sicurezza moderna. L’autrice costruisce un’architettura teorica in cui salute fisica, mentale, sociale e ambientale diventano parte di un’unica matrice di vulnerabilità e di resilienza. La sicurezza, dunque, non è più il contrario della guerra, ma la capacità di mantenere in vita i sistemi vitali – biologici, cognitivi e relazionali – che permettono a una società di esistere e di pensare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Visita Urologica: un primo passo importante per la tua Salute. Spesso si rimanda per imbarazzo o timore, ma la Visita Urologica è uno screening fondamentale per fornire una valutazione completa dello Stato di Salute dell’Apparato urinario e geni - facebook.com Vai su Facebook
Salute, sicurezza e costi dell'abitare: in cosa va meglio l'Italia rispetto alla media europea - Ci sono molti spunti per migliorare, per esempio sull'occupazione, nonostante i record nazionali. ilfoglio.it scrive
Cuore fa rima con… cervello: così si tengono in forma l’un l’altro - Un nuovo studio del Massachusetts General Hospital rivela che il battito cardiaco influisce direttamente sull’attività cerebrale, aprendo nuove prospettive per la salute mentale Non è “solo” ... Segnala panorama.it