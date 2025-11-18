Salute fa rima con sicurezza | l’ascesa dell’intelligence medica Medint

Il lavoro di Liuva Capezzani si colloca nel cuore di una trasformazione epocale della sicurezza. “ Salute e sicurezza. Prospettive interdisciplinari di interesse per l’approccio One Health allargato e l’Intelligenc e” (Armando, 2025) è un libro che, più che descrivere, ridefinisce i confini della sicurezza moderna. L’autrice costruisce un’architettura teorica in cui salute fisica, mentale, sociale e ambientale diventano parte di un’unica matrice di vulnerabilità e di resilienza. La sicurezza, dunque, non è più il contrario della guerra, ma la capacità di mantenere in vita i sistemi vitali – biologici, cognitivi e relazionali – che permettono a una società di esistere e di pensare. 🔗 Leggi su It.insideover.com