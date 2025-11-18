Salute candidabili fino a gennaio le spiagge dei bimbi consegna Bandiere verdi 2026 a Termoli

🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mentre l'inverno si avvicina a grandi passi, c'è chi non smette di sognare il mare e il tepore dell'estate, ormai un ricordo lontano, e chi è già al lavoro in vista della prossima bella stagione, come i pediatri che annualmente hanno la missione di selezionare le spiagge a misura di bambino. Avranno tempo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

