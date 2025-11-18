Salto con gli sci il 2025-26 dell’Italia femminile è cominciato sotto una cattiva stella ma ci sarà modo di far bene

Il 2025-2026 dell’ Italia del salto con gli sci femminile è cominciato sotto una cattiva stella, che ha privato il movimento della propria punta di diamante. All’inizio di agosto, Lara Malsiner si è infortunata gravemente a entrambe le ginocchia alla vigilia della gara inaugurale del Summer Grand Prix (il massimo circuito estivo, che proprio lei aveva vinto nel 2024). Le lesioni riportate dalla venticinquenne altoatesina non hanno lasciato alcuna speranza nell’ottica di Milano Cortina 2026. Irreparabili no, ma con tempi di guarigione e pieno recupero incompatibili con il calendario della manifestazione a Cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, il 2025-26 dell’Italia femminile è cominciato sotto una cattiva stella, ma ci sarà modo di far bene

Scopri altri approfondimenti

Salto con gli sci – I convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Lillehammer - facebook.com Vai su Facebook

Salto con gli sci, il 2025-26 dell’Italia femminile è cominciato sotto una cattiva stella, ma ci sarà modo di far bene - 2026 dell’Italia del salto con gli sci femminile è cominciato sotto una cattiva stella, che ha privato il movimento della propria punta di ... Secondo oasport.it

Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per l’esordio in Coppa del Mondo: 6 azzurri a Lillehammer - 2026 di salto con gli sci, in programma a Lillehammer, in Norvegia, nella quale ... Scrive oasport.it

Comincia la Coppa del Mondo di salto, ecco gli azzurri per Lillehammer: Sieff e Insam i fari della nazionale - end la prima tappa del massimo circuito, con sei alfieri italiani in gara sui trampolini norvegesi. Segnala neveitalia.it