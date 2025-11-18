Salerno grave incidente in via Benedetto Croce | Codacons chiede barriere di sicurezza urgenti

Incidente a Salerno: il Codacons chiede barriere di sicurezza urgenti lungo via Benedetto Croce per evitare nuove tragedie.. Nella giornata di ieri si è verificato un grave incidente stradale in via Benedetto Croce, a Salerno, dove una vettura – per cause ancora in fase di accertamento – ha sfondato la ringhiera laterale precipitando nel vuoto. L’episodio ha reso necessario un intervento complesso e coordinato da parte dei soccorritori. Sul posto sono immediatamente intervenuti: Vigili del Fuoco di Salerno, insieme alle squadre Speleo Alpino Fluviali (SAF); una autoscala per le operazioni di recupero; la Croce Rossa Italiana; le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

