Salento bimbo di 8 anni trovato morto in casa Sarebbe il figlio della donna ritrovata in mare

Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in un’abitazione di Calimera. Il piccolo ha ferite sul corpo. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Salento, bimbo di 8 anni trovato morto in casa. Sarebbe il figlio della donna ritrovata in mare

