Sabotata linea ferroviaria di aiuti umanitari in Polonia

In Polonia è stata sabotata la linea ferroviaria che trasportava gli aiuti umanitari per l'Ucraina e il sospetto ricade (ovviamente) sulla Russia. Il governo polacco parla senza giri di parole: quello avvenuto sulla linea ferroviaria Varsavia–Lublino è un atto di sabotaggio. Non un guasto, non un incidente. Esplosioni, ha detto il primo ministro Donald Tusk, avrebbero danneggiato il tracciato in due punti diversi della linea. Ed è proprio la posizione geografica a rendere tutto più inquietante: quella ferrovia è uno dei corridoi principali da cui transitano aiuti umanitari diretti in Ucraina. Lublino, la città più grande vicino al confine ucraino, è uno dei nodi logistici fondamentali dell'intera macchina civile e militare che sostiene Kyiv.

