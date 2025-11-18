Sabotaggio con ordigno tratta Varsavia-Lublino Tusk | azione diretta dei servizi di intelligence stranieri

Un ordigno esplosivo ha distrutto binari ferroviari polacchi vicino Mika, sulla linea Varsavia-Lublino. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che l'esplosione, avvenuta sulla tratta cruciale Varsavia-Lublino, è un "atto di sabotaggio senza precedenti che colpisce direttamente la sicurezza dello Stato polacco e dei suoi civili". Nonostante la detonazione abbia distrutto un tratto della ferrovia, non si sono registrate vittime. Tusk, che ha visitato il luogo dell'evento insieme al ministro dell'Interno e dell'Amministrazione, Marcin Kierwi?ski, e al coordinatore dei servizi speciali, Tomasz Siemoniak, ha sottolineato l'importanza vitale della linea anche per la consegna degli aiuti militari all'Ucraina.

