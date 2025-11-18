Sabatini e Zazzaroni discutono della Nazionale | L’Italia ha bisogno di un cambiamento

Inter News 24 Sabatini e Zazzaroni analizzano la situazione della Nazionale italiana e le prospettive per il futuro. Le parole sugli Azzurri. Durante una discussione ai microfoni di Podcast Numer1, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni hanno offerto il loro punto di vista sulla situazione della Nazionale italiana, con un focus particolare sul recente periodo difficile. Sabatini, parlando della formazione ideale per la Nazionale, ha dichiarato: «Se metto Donnarumma in porta, metto Mancini, Bastoni, Calafiori, Orsolini, Tonali, Barella, Pio Esposito, Dimarco, anche uno tra Kean e Retegui». A queste parole, Zazzaroni ha risposto con una domanda critica: «E alla fine cosa hai fatto?», mettendo in discussione la validità di questa proposta. 🔗 Leggi su Internews24.com

