Russo esalta la Pistoiese Il bomber di Serravalle è diventato un fattore Che gol su pallonetto

Prima il colpo di testa, lui che certo non è un gigante, poi la giocata da cineteca che ha permesso alla Pistoiese di ipotecare la pratica Sant’Angelo in appena mezz’ora. Per Federico Russo è stata una domenica perfetta: due reti, entrambe sotto la Curva Nord, palma di migliore in campo e sorpasso in vetta alla classifica marcatori della squadra arancione. Difficile chiedere di più all’attaccante classe ‘97, che nelle ultime settimane è cresciuto sempre di più in termini di condizione e stato di forma, arrivando a diventare un fattore determinante per la Pistoiese. Già a Treviglio, nell’ultima trasferta disputata, Russo aveva dimostrato di star bene, creandosi da solo diverse occasioni nel primo tempo e poi piazzando, a inizio ripresa, la stoccata da tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

