Ruota panoramica luminarie e villaggio di Natale | Bergamo si veste a festa

Bergamo si prepara a vivere una nuova stagione di emozioni e meraviglia con il ritorno di “Natale a Bergamo”, il ricco calendario di appuntamenti promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) in collaborazione con il Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. Intervenuti alla presentazione dell’edizione 2025, tenutasi martedì 18 novembre nella sala Cutuli di Palazzo Frizzoni, Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al commercio e cultura del Comune di Bergamo, Nicola Viscardi, manager di DUC, Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, Paola Esposito, segretario generale CCIAA Camera di Commercio di Bergamo, Liliana Donato, direttore generale ATB, sponsor di “Natale a Bergamo” e Giuseppe Acquaroli, direttore artistico per il progetto luminarie di DUC. 🔗 Leggi su Bergamonews.it