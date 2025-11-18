Rugby nasce il Nations Championship | emisfero boreale contro emisfero australe dal 2026
Dal 2026 nascerà il Nations Championship di rugby, la nuova manifestazione che manderà in soffitta le attuali Nations Series, e che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe: l’Italia giocherà in trasferta a luglio in Giappone, Nuova Zelanda ed Australia, ed ospiterà a novembre Sudafrica, Argentina e Fiji. L’emisfero boreale sarà rappresentato dalle formazioni del Sei Nazioni, mentre per l’emisfero australe scenderanno in campo le compagini del The Rugby Championship, a cui si aggiungeranno il Giappone e le Fiji come invitate. Dopo i 6 match previsti ci saranno le Finali, che eleggeranno sia la Nazione che l’emisfero vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it
