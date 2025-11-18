Ruba sul bus il portafoglio a una 14enne | 47enne inchiodato dalla videosorveglianza

FALCONARA MARITTIMA – Preso dalla polizia locale di Falconara dopo aver derubato una studentessa di 14 anni sull’autobus per la scuola: alla mamma della vittima viene restituito il portafogli con il denaro nel giro di poche ore. Un’operazione portata a termine anche grazie alla collaborazione dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

