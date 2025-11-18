Rosato | I giovani vogliono essere protagonisti servono soluzioni innovative

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servono politiche mirate per i giovani, soprattutto nelle aree interne, per arginare la desertificazione sociale e porre un freno al massiccio ritorno del fenomeno dell’emigrazione, ma anche per rendere pienamente protagoniste le nuove generazioni sul piano della cittadinanza”. Così Pino Rosato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Montagna nuova regina delle vacanze in Veneto: «Cambia tutto, i giovani la scelgono: vogliono essere attivi invece di stare fermi in spiaggia» - Rifugi affollati con musica e aperitivi in quota, picchi presi d’assalto nella caccia al selfie perfetto. Da corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Rosato Giovani Vogliono Essere