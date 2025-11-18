Romania-San Marino streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026

Martedì 18 novembre, alle ore 20.45, all’ “Arena Nazionale” di Bucarest, si disputerà il match Romania-San Marino, valido per la 10.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Romania è terza con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Bosnia. San . Potrebbe interessarti:. A casa tutti bene, streaming gratis Netflix e diretta tv Amazon Prime o Sky? Dove vedere serie tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it