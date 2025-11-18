Roma una 37enne accoltellata sul Gra | Aggredita dal mio compagno

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che l'hanno vista sull'asfalto, tra gli svincoli Cassia e Flaminia. E' ricoverata in ospedale in gravi condizioni, indaga la polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma 37enne accoltellata graAccoltellata fugge da un'auto in corsa sul Gra, è grave - Una 37enne è stata trovata in condizioni gravissime sul Grande raccordo anulare di Roma, tra gli svincoli Cassia e Flaminia, dopo essere riuscita a uscire da un’auto in movimento con una ferita da arm ... Riporta rainews.it

