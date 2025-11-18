Roma una 37enne accoltellata sul Gra | Aggredita dal mio compagno

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che l'hanno vista sull'asfalto, tra gli svincoli Cassia e Flaminia. E' ricoverata in ospedale in gravi condizioni, indaga la polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, una 37enne accoltellata sul Gra: "Aggredita dal mio compagno"

