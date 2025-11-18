Roma Soulé | Sogno di stare qui a lungo Nel 2025 abbiamo fatto grandi cose

L’ottimo inizio di stagione della Roma porta anche la firma di Matias Soulé, che è stato senza ombra di dubbio il più continuo nel reparto offensivo. Il giovane argentino ha rilasciato un’intervista a SportMediaset, dove ha parlato in primis del suo legame con i colori giallorossi: “Mi trovo benissimo qui. Sono molto felice della città, della gente, di Roma. Sogno di stare in questo club a lungo. Speriamo di poterlo fare “. Sulla sua crescita con Gasperini: “Mi ha cambiato in tutto. Quello che vuole di trasmette. Mi piace avere la palla, pressare in avanti ed è quello che facciamo. Noi attaccanti siamo i primi difensori per lui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Soulé: “Sogno di stare qui a lungo. Nel 2025 abbiamo fatto grandi cose”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Back to the Charity Club in Roma , sabato 15 #bluesjazz #bluesmanlatino #soul #italianbluesartist - facebook.com Vai su Facebook

Soulé giura amore eterno alla Roma: "Sogno di rimanerci a vita. Il primo posto è solo l'inizio..." - L'attaccante dei giallorossi non ha nascosto tutta la sua felicità per l'ottimo avvio di stagione e non si pone limiti proiettandosi al futuro ... Come scrive corrieredellosport.it

Soulé: "Sogno di restare alla Roma a lungo" - "Sono felice della città in cui mi trovo e dei tifosi che ci sostengono, mi immagino a lungo alla Roma. Scrive msn.com

Roma prima, Gasperini: "Qualcuno non ci ha ancora dato credito sufficiente per stare lì. Dybala da 9? Non è questo il piano" - 1 in rimonta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A grazie ai goal di Soulé e Cristante che ribaltano il vantaggio iniziale di Kean già nel primo tempo. Secondo calciomercato.com