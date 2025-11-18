Roma rallenta ecco la lista completa dei 175 attraversamenti pedonali che si realizzeranno in città
La Giunta capitolina ha approvato la lista dei 175 attraversamenti pedonali che verranno realizzati a Roma. Gli interventi, contenuti in una memoria approvata lo scorso 13 novembre e firmata dall’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, saranno finanziati con 24,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
