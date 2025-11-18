Roma rallenta ecco la lista completa dei 175 attraversamenti pedonali che si realizzeranno in città

Romatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta capitolina ha approvato la lista dei 175 attraversamenti pedonali che verranno realizzati a Roma. Gli interventi, contenuti in una memoria approvata lo scorso 13 novembre e firmata dall’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, saranno finanziati con 24,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Roma, i convocati di Ranieri per la sfida alla Fiorentina: la lista completa - Cresce l'attesa per la sfida tra la Roma e la Fiorentina, in programma domani (domenica 4 maggio alle 18) all'Olimpico e valida per la 35esima giornata di Serie A. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Rallenta Lista Completa