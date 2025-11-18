Roma l’ex Balbo | Il primato in classifica è meritato

Con la settimana di pausa alle spalle e gli ultimi impegni delle nazionali, la sosta sta per essere lasciata alle spalle. La Serie A ripartirà nel week end, con la Roma impegnata sul campo della Cremonese per riprendere nel migliore dei modi e difendere così il primo posto in campionato, provando ad approfittare dello scontro diretto tra Inter e Milan. Proprio riguardo la capacità dei giallorossi di essere in vetta si è espresso Abel Balbo, che in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto si è così espresso: “ La Roma è prima in classifica, meritatamente “. L’ex attaccante giallorosso ha poi voluto specificare come secondo lui ci sia una grande differenza rispetto al campionato di molti anni fa, anche in termini qualitativi: “Il calcio che si gioca in Italia ha perso terreno in termini di qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’ex Balbo: “Il primato in classifica è meritato”

