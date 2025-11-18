Roma Dovbyk sull’infortunio | Torno tra un mese
Artem Dovbyk sarà costretto ai box per diverse settimane dopo la lesione muscolare rimediata contro l’Udinese. L’attaccante della Roma, intervenuto a sorpresa in un’intervista a una tv ucraina, ha raccontato sensazioni e tempi di recupero: “ Mi sto riprendendo. Il problema è muscolare ed è fastidioso perché vicino ai tendini. Ancora un mese e tornerò “. L’infortunio del 9 novembre gli ha impedito di rispondere alla convocazione dell’Ucraina nelle ultime due gare di qualificazione al Mondiale. “ Avrei voluto esserci – ha ammesso – ma ero sicuro dei miei compagni”. La nazionale ucraina, come l’Italia, si giocherà l’accesso alla Coppa del Mondo tramite i playoff, con i sorteggi in programma giovedì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
