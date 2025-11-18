Roma controlli a tappetto nel campo nomadi di via di Salone

Roma, 18 novembre 2025 – E’ iniziata questa mattina all’alba una vasta operazione di controllo all’interno del campo nomadi di Via di Salone da parte dell’Unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Nelle attività, finalizzate ad accertare fenomeni illegali sono stati impegnati più di 40 agenti. Tra le 90 persone controllate, un soggetto è stato trovato privo di documenti e pertanto condotto presso gli uffici per le procedure di fotosegnalamento, trattasi di un cittadino serbo di 19 anni, su cui sono in fase di svolgimento ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, sicurezza stradale e controlli nei locali pubblici: pattuglioni della Polizia Locale per i motoraduni a Ponte Milvio - chiusa dai caschi bianchi una discoteca abusiva in Centro Storico #roma #giornaleinfocastelliromani - facebook.com Vai su Facebook

Roma, maxi operazione della Polizia di Stato: controlli a tappeto dal centro alle periferie. Arrestati 12 pusher e sanzioni per 10mila euro - Roma, controlli straordinari della Polizia: 800 persone identificate, 12 arresti per droga e sanzioni per 10mila euro. Secondo msn.com

Roma, maxi operazione antidroga: 13 arresti, sequestrati quasi 3 kg di stupefacenti e 23mila euro in contanti - ROMA – Tredici arresti, quasi tre chili di droga sottratti al mercato illecito e oltre 23mila euro in contanti recuperati. Si legge su romadailynews.it

Don Bosco, controlli a tappeto di carabinieri e polizia: trovata una bisca clandestina e due evasi dai domiciliari - Nell'ambito dei controlli sono state rilevate anche numerose irregolarità amministrative tra le attività commerciali presenti nella zona ... Da romatoday.it