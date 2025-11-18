Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025 la più grande parata natalizia d’Europa

La Capitale si prepara a vivere uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: domenica 23 novembre 2025 debutterà la Christmas Parade alle ore 15.00, la più grande parata di Natale d’Europa, organizzata dal Christmas World con il patrocinio del Comune di Roma e con una missione profondamente solidale. L’iniziativa, infatti, mira a raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova strumentazione sanitaria destinata all’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza italiana nella cura dei più piccoli. La Christmas Parade rappresenterà un vero e proprio viaggio nell’immaginario natalizio: oltre 100 performer – tra elfi, acrobati, Babbo Natale, la Befana e un iconico trenino di Natale – animeranno il cuore della città trasformando le vie del centro in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Funweek.it