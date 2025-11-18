Roma 37enne accoltellata dal marito al petto | apre la porta e scappa da auto in corsa per salvarsi
Si getta dall'auto in corsa per sfuggire alle coltellate. Una donna peruviana di 37 anni è riuscita a salvarsi la vita compiendo un gesto estremo: si è lanciata da un'auto in movimento sul Grande Raccordo Anulare di Roma per fuggire al tentativo di femminicidio. L'uomo con cui viaggiava – il marito – l'aveva appena accoltellata al petto e al torace, colpendola più volte durante una violenta lite. L'episodio è avvenuto all'altezza di Grottarossa, poco prima della galleria Parco di Veio II, intorno alle 10:50. Nonostante le ferite e la perdita di sangue, la donna ha avuto la lucidità di aprire la portiera e gettarsi nella corsia di emergenza, riuscendo così a sfuggire all'aggressore.
