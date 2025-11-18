Rocca di Papa Dimore Storiche del Lazio Sabato 22 Novembre apertura straordinaria di Villa Barattolo

Cronache Cittadine ROCCA DI PAPA (Luciana Vinci) – In occasione dell’apertura straordinaria delle Dimore Storiche prevista il 22 e 23 Novembre 2025, Sabato L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Rocca di Papa – Il 22 novembre apertura straordinaria, con visita guidata, di Villa Barattolo (sede del Parco dei Castelli Romani) - Scopri Villa Barattolo a Rocca di Papa: il 22 novembre visite guidate gratuite in occasione delle Dimore Storiche del Lazio. Scrive castellinotizie.it

rocca papa dimore storicheRocca di Papa, apertura straordinaria di Villa Barattolo: le info - CULTURA – In occasione dell’apertura straordinaria delle Dimore Storiche prevista il 22 e 23 novembre 2025, sabato 22 novembre ci sarà la possibilità di visitare Villa Barattolo, sede del ... Come scrive lanotiziaoggi.it

Rocca "Successo annunciato per apertura Dimore Storiche del Lazio" - Complice anche il bel tempo del 2 e 3 dicembre, 83 Dimore storiche del Lazio, aperte in via eccezionale per regalare ai ... Segnala notizie.tiscali.it

