Roborock QR598 in prova | il robot aspira e lava campione del rapporto qualità-prezzo

Non ha tutte le funzionalità degli attuali top di gamma, ma solo una paio di stagioni fa sarebbe stato un primo della classe. Oggi, per il prezzo aggressivo, rischia di diventare un entry level, tra i robot aspira e lavapavimenti con base autonoma, con tutto quello che serve davvero per avere un pavimento più pulito senza troppo "sbattimento".. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Roborock QR598 in prova: il robot aspira e lava campione del rapporto qualità-prezzo

