Roberto Bolle ricorda le gemelle Kessler | Grandi icone che hanno portato grazia ed eleganza nelle case di tutti

Roberto Bolle Firenze 2019 – Uspenski ROMA – "Grandi icone che hanno rappresentato un mondo. Hanno portato in quegli anni gioia, bellezza, leggerezza, la novità. Hanno dato piacere che è quello che la danza riesce a fare meglio di altre cose", così ha ricordato le gemelle Kessler Roberto Bolle ospite di Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli. "Con la loro grazia, eleganza e il loro essere solari e belle sono entrate nelle case di tutti", ha aggiunto. "Ho fatto un omaggio bellissimo anche a loro a 'Danza con me' e alla televisione degli anni '60: è un mondo che sparisce e mi ha fatto tristezza.

