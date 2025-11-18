“Nel secondo tempo sembrava di vedere il Brasile contro nessuno. È stato umiliante e strano. Eravamo in balia degli avversari, l’Italia non può essere questa”. Così Gianni Rivera – ex calciatore del Milan – nel corso di un’intervista a Repubblica. La bandiera rossonera ha commentato con parole non proprio morbide la sconfitta dell’Italia per 1-4 contro la Norvegi a, inutile ai fini della classifica ma mortificante per una nazionale come quella azzurra. “Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti. Abbiamo tanti temi inevasi che dovrebbero essere affrontati dalla federazione, troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori”, ha proseguito Rivera che ha poi parlato anche di Gennaro Gattuso, rispondendo a specifica domanda: è l’uomo giusto per la nazionale? “Non conosco abbastanza Rino per dare un giudizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rivera svela: “Mi hanno proposto la panchina della nazionale. Con la Norvegia è stato umiliante, sembravano il Brasile”