Rivera | Italia umiliante Gattuso non è entrato nella testa dei calciatori Repubblica

Repubblica ha intervistato Gianni Rivera dopo la disfatta dell'Italia contro la Norvegia «Mi ha sorpreso notare un divario così ampio. Nel secondo tempo sembrava di vedere giocare il Brasile contro nessuno. Colpa nostra, i norvegesi sono una buona selezione ma certo non il Brasile. È stato umiliante e strano. Eravamo in balia degli avversari. Magari sono andati oltre le loro possibilità, ma l'Italia non può essere questa». Come siamo arrivati a questo punto, secondo lei? «Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti, non è solo una questione di chi va in campo.