Ristorante sott’acqua a Gorizia Antonia Klugmann | Due volte in pochi mesi Lavori inutili

Gorizia, 18 novembre 2025 – Una donna amabile resta tale anche in mezzo al fango. Anche quando l’ acqua impregna i lavori di restauro terminati appena una settimana fa, perché la storia si ripete e il fiume Judrio pure. Non scende una lacrima sul viso di Antonia Klugmann anche se bisogna ricominciare da capo nella melma all’Argine a Vencò, il suo ristorante stellato di vetro e legno legato al territorio, persino troppo. È pomeriggio a Dolegna del Collio, provincia di Gorizia. Dopo il diluvio, le frane, i danni a case e aziende, la macchina dell’emergenza si è messa in moto. “Il primo pensiero, mio e di mia sorella Vittoria, va ai dispersi e alle trecento persone evacuate ”, dice la cuoca-imprenditrice finalmente confortata dalla presenza della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

