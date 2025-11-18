Ristopro alta tensione a fine gara | Valutiamo le azioni da prendere

Doveva essere la serata della conferma, l’occasione per dare continuità all’emozione del successo allo scadere di mercoledì. Invece, sul parquet si è consumato un finale amaro, quasi beffardo. La Ristopro, padrona del gioco per lunghi tratti, ha visto crollare tutto negli ultimi, fatali secondi: a 20 dal termine il Loreto Pesaro ha ribaltato ciò che sembrava già scritto, consegnando ai cartai una sconfitta pesante quanto inattesa (83-86), ma dal sapore profondamente amaro. A fine gara si sarebbe verificato un episodio che ha creato un po’ di tensione a bordo campo. Secondo alcune ricostruzioni, un tifoso avrebbe rivolto alcune parole a Centanni e il giocatore avrebbe reagito in modo impulsivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it