Rispunta il voucher per le scuole paritarie le opposizioni | Un regalo che premia Destra senza vergogna

Ilfattoquotidiano.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rispunta, tra gli emendamenti alla manovra, una proposta di modifica che fu al centro di polemiche nella scorsa legge di bilancio. In due proposte, una di FI a firma di Claudio Lotito e una di Noi Moderati, Mariastella Gelmini si propone, un voucher di 1500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro per le scuole paritarie. “Spulciando gli emendamenti presentati dalla maggioranza alla manovra – evidenzia la senatrice M5s Barbara Floridia – spunta di nuovo il famigerato voucher per chi manda i figli alle scuole private: un premio per chi può permettersi alternative, pagato però con le risorse sottratte alla scuola che accoglie tutti, davvero tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

