Rispunta il voucher per le scuole paritarie le opposizioni | Un regalo che premia Destra senza vergogna

Rispunta, tra gli emendamenti alla manovra, una proposta di modifica che fu al centro di polemiche nella scorsa legge di bilancio. In due proposte, una di FI a firma di Claudio Lotito e una di Noi Moderati, Mariastella Gelmini si propone, un voucher di 1500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro per le scuole paritarie. “Spulciando gli emendamenti presentati dalla maggioranza alla manovra – evidenzia la senatrice M5s Barbara Floridia – spunta di nuovo il famigerato voucher per chi manda i figli alle scuole private: un premio per chi può permettersi alternative, pagato però con le risorse sottratte alla scuola che accoglie tutti, davvero tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rispunta il voucher per le scuole paritarie, le opposizioni: “Un regalo che premia. Destra senza vergogna”

