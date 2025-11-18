L'incremento dell'islamizzazione sta diventando un problema diffuso in Europa e sta colpendo anche l'Italia, dove è in aumento il numero di soggetti praticanti in modo radicale della religione di Maometto. Che potesse diventare un tema da affrontare lo disse in tempi non sospetti Oriana Fallaci e lo ha confermato Michel Houellebecq in "Sottomissione". Entrambi non sono stati considerati attendibili nelle loro previsioni, e tutt'oggi la sinistra minimizza quanto da loro denunciato, ma i fatti dicono che esiste un problema e che se non si agisce rapidamente il rischio è che sia poi troppo tardi. Questo è il tema affrontato quest'oggi a Roma durante il convegno del gruppo Patrioti per l’Europa organizzato da Susanna Ceccardi con le eurodeputate Silvia Sardone, Anna Maria Cisint e il Sottosegretario Nicola Molteni e moderato dalla giornalista de il Tempo Giulia Sorrentino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rischio islamizzazione, l'allarme della Lega: "Politica come cavallo di Troia per la Sharia"