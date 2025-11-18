Rischio chiusura a gennaio scioperi e proteste alla Cam di Telgate e Grumello

Un altro fulmine a ciel sereno, o quasi, alla CAM di Telgate e grumello del Monte: dopo l’esubero annunciato di 50 lavoratori emerso a marzo (poi “risolto” con circa 20 uscite volontarie), l’azienda ha annunciato l’intenzione di procedere, nei prossimi mesi, alla chiusura dei reparti produttivi. Si tratterebbe, ancora, di un’altra sessantina di dipendenti, per lo più donne, costretti a lasciare il lavoro. La crisi di CAM – il mondo del bambino S.p.A. dura ormai da diversi anni, durante i quali sono stati usati, e ora sono esauriti, diversi ammortizzatori sociali, inoltre sono stati gestiti in fasi alterne negli anni esuberi volontari per cercare di attenuare il calo di lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rischio chiusura a gennaio, scioperi e proteste alla Cam di Telgate e Grumello

