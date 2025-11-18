Risarcimento di guerra L’Italia può chiedere il diamante Florentiner agli Asburgo?

In queste ultime settimane hanno avuto un’enorme eco mediatica le vicende, a tratti oscure, relative al ritrovamento dei gioielli degli Asburgo. Una collezione dal valore economico e storico inestimabile a cui mancherebbe, però, la corona della celebre imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi. Uno dei pezzi più importanti di questo tesoro è il meraviglioso diamante “Florentiner”, o “Fiorentino” che, secondo alcuni, apparterrebbe all’Italia. I gioielli “ritrovati”. Lo scorso 19 ottobre quasi tutto il mondo è rimasto allibito alla notizia del furto dei gioielli di Napoleone al Louvre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Risarcimento di guerra”. L’Italia può chiedere il diamante “Florentiner” agli Asburgo?

