Rinnovato il parco macchine a Cava nuovi veicoli per la municipale

Rinnovato il parco auto della Polizia Municipale a Cava de' Tirreni, con gli ultimi quattro arrivi, tre nuove Dacia Sandero bifuel, che ieri mattina sono state benedette da don Rosario Sessa, Cappellano della Polizia Locale e Parroco della Cattedrale, alle quali si aggiungerà a giorni la quarta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rinnovato il parco macchine a Cava, nuovi veicoli per la municipale

Altri contenuti sullo stesso argomento

NUOVE AUTO ALLA POLIZIA LOCALE Rinnovato il parco auto della Polizia Municipale con gli ultimi quattro arrivi, tre nuove Dacia Sandero bifuel , che questa mattina sono state benedette da don Rosario Sessa, Cappellano della Polizia Locale e Parroco del - facebook.com Vai su Facebook

Consorzio di Bonifica Toscana Sud. Parco macchine rinnovato: "Più moderno e più ecologico - Tre nuovi escavatori e un decespugliatore semovente per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che rinnova il suo parco mezzi per rendere ancora più efficaci e rispettosi dell’ambiente i lavori di ... Come scrive lanazione.it

Parco macchine da rinnovare, arrivano i fondi - Il Comune di Porto Sant’Elpidio figura tra le 15 amministrazioni locali delle Marche che si sono viste riconoscere dalla Regione un contributo (nel caso di specie, circa 24mila euro) avendo ... Segnala ilrestodelcarlino.it

HP rinnova il parco macchine - Nella giornata di oggi, 11 Maggio 2006, HP ha invitato i giornalisti della stampa specializzata alla conferenza in occasione del rinnovamento della linea di portatili professionali, per la ... Come scrive hwupgrade.it