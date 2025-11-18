Rinascono i giardini davanti all'ospedale Cardarelli | assistiti i senza tetto rimossa la tendopoli

18 nov 2025

Vasta operazione nei giardini davanti all'ospedale Cardarelli da parte del Comune di Napoli. Rimossa la tendopoli, assistiti i senza tetto dopo l'articolo di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

