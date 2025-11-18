Rinascono i giardini davanti all'ospedale Cardarelli | assistiti i senza tetto rimossa la tendopoli
Vasta operazione nei giardini davanti all'ospedale Cardarelli da parte del Comune di Napoli. Rimossa la tendopoli, assistiti i senza tetto dopo l'articolo di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
•PERSIMMON TREE HOUSE• Le case raccontano storie. Alcune nascono da zero, altre rinascono sulle proprie fondamenta. Persimmon Tree House di Senigallia è una di queste. C’era una casa qui, un’abitazione indipendente che il tempo aveva reso fragile. - facebook.com Vai su Facebook
Rinascono i giardini davanti all’ospedale Cardarelli: assistiti i senza tetto, rimossa la tendopoli - Vasta operazione nei giardini davanti all’ospedale Cardarelli da parte del Comune di Napoli. Secondo fanpage.it