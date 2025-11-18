Rimpasto Sala boccia lo schema Pd | Non cambio chi non ha demeritato C’è un solo assessore da inserire
Un nuovo assessore o due nuovi assessori? Questo è il problema. Il sindaco non sembra troppo propenso ad affrontare in maniera shakespeariana il tema ma va dritto al punto. In vista dell’incontro di domani alle 18 con i vertici dei partiti della maggioranza di centrosinistra sul tema rimpasto, il primo cittadino resta fermo a questo schema: un assessore è uscito (il dimissionario Giancarlo Tancredi a luglio si è dimesso a causa dell’inchiesta sull’urbanistica) e uno (o una) nuovo entrerà in Giunta (di nomi, ancora, non ce ne sono). Certo, i vertici milanesi del Pd spingono per due nuovi ingressi e hanno in mente un equilibrio di questo tipo: un assessore gradito ad Avs (in particolare a Sinistra italiana, visto che i Verdi hanno nell’esecutivo Elena Grandi) e uno gradito da Azione (la capogruppo riformista in Comune Giulia Pastorella ha chiesto l’ingresso in Giunta di un calendiano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Il Pd in pressing su Sala per il rimpasto: “Due nuovi assessori in giunta” - la Repubblica Vai su X
MilanoPaviaTV - Canale78 A Milano il dibattito sulla Giunta si riapre, ma il sindaco Giuseppe Sala frena sulle ipotesi di un vero e proprio rimpasto. “Oggi – ricorda – c’è un solo posto disponibile. Per crearne altri qualcuno dovrebbe uscire, e non è semplice”.U - facebook.com Vai su Facebook
Rimpasto, Sala boccia lo schema Pd: "Non cambio chi non ha demeritato. C’è un solo assessore da inserire" - I vertici dem puntano a due nuovi componenti in Giunta: uno targato sinistra e uno vicino ad Azione. Secondo msn.com
Quasi pronto il rimpasto della giunta Sala: chi entra e chi esce - Gli assessori più "a rischio" e i possibili ingressi: si parla di due nuovi assessori per coprire il posto lasciato vacante da Tancredi e sostituire un attuale membro di giunta. Scrive milanotoday.it
Tg4, Cerno boccia Sala sulla sicurezza a Milano: “E' l'ultimo a cui dovevano dare la delega” - Alla fine il rimpasto di giunta a lungo negato, dopo la bufera sul Salva Milano, c'è stato davvero. Da iltempo.it