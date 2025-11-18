Un nuovo assessore o due nuovi assessori? Questo è il problema. Il sindaco non sembra troppo propenso ad affrontare in maniera shakespeariana il tema ma va dritto al punto. In vista dell’incontro di domani alle 18 con i vertici dei partiti della maggioranza di centrosinistra sul tema rimpasto, il primo cittadino resta fermo a questo schema: un assessore è uscito (il dimissionario Giancarlo Tancredi a luglio si è dimesso a causa dell’inchiesta sull’urbanistica) e uno (o una) nuovo entrerà in Giunta (di nomi, ancora, non ce ne sono). Certo, i vertici milanesi del Pd spingono per due nuovi ingressi e hanno in mente un equilibrio di questo tipo: un assessore gradito ad Avs (in particolare a Sinistra italiana, visto che i Verdi hanno nell’esecutivo Elena Grandi) e uno gradito da Azione (la capogruppo riformista in Comune Giulia Pastorella ha chiesto l’ingresso in Giunta di un calendiano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rimpasto, Sala boccia lo schema Pd: "Non cambio chi non ha demeritato. C’è un solo assessore da inserire"