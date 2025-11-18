Ricorso Cristiano Ronaldo la Federazione portoghese prepara il piano contro la squalifica dell’ex Juventus | tre punti per ribaltare tutto cosa sta succedendo

Juventusnews24.com | 18 nov 2025

Ricorso Cristiano Ronaldo, la Federazione portoghese ha in mente questo piano contro la squalifica dell’ex Juve: tre punti per ribaltare la sentenza. Un cartellino rosso che pesa come un macigno verso i Mondiali 2026. La Federazione Portoghese di Calcio (FPF) è pronta a dare battaglia legale per Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è chiaro: presentare un ricorso articolato alla FIFA per ridurre o annullare la squalifica del suo capitano, espulso nella clamorosa sconfitta per 2-0 contro l’Irlanda, e garantirgli la presenza nel match d’esordio della rassegna iridata. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati Il “fattaccio” di Dublino: la gomitata a O’Shea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

