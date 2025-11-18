Riconfermato Pavone alla guida del Circolo nautico Pescara 2018 inaugurati anche i nuovi locali

Il Circolo nautico Pescara 2018 riconferma alla sua guida Alessandro Pavone dopo l'assemblea dei soci che si è tenuta nella nuova sala del Cnp posta al secondo piano, sempre all’interno del porto turistico Marina di Pescara, presa in co-gestione con il Circolo Bridge insieme a due ampie terrazze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

