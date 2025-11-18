approfondimento sulla serie televisiva Il Commissario Ricciardi. La serie televisiva Il Commissario Ricciardi rappresenta un adattamento fedele delle opere di Maurizio De Giovanni, che si concentra sulle vicende del protagonista ambientate nella Napoli degli anni ’30. Con una narrazione che unisce mistero, drammi e atmosfere storiche, questa produzione riporta in scena i temi cari allo scrittore campano, rispettando le sue sceneggiature e la cura nella realizzazione. le caratteristiche principali della produzione. una serie drammatica con ambientazioni storiche. Realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Clemart, la serie si compone di quattro nuove puntate dirette da Gianpaolo Tescari e Alessandro Scuderi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ricciardi 3 anticipazioni e dettagli sulla ultima puntata di lunedì 24 novembre 2025