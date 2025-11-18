Riccardo Lombardi - Favorì l' ascesa di Craxi ma previde la fine del Psi con 10 anni di anticipo

Già anziano e malandato partecipa ad riunione di partito, il 30 giugno 1984, gelando tutti con una frase: “ Un Psi così non ha ragione di esistere ”. Aggiunge che in quel momento vi sono più socialisti in carcere che sotto il fascismo. Una provocazione bella e buona quella di Riccardo Lombardi, che non va giù a Bettino Craxi, allora capo del governo e leader socialista, e ai suoi fedelissimi. Una frase che, però, per certi versi anticipa la grave crisi che da lì a poco avrebbe spazzato via i partiti della Prima Repubblica con Tangentopoli. Lombardi nasce il 16 agosto 1901 a Regalbuto, in quel periodo in provincia di Catania, poi verrà aggregata a Enna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

