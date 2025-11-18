Riapre piazza Dante | nuova pavimentazione area pedonale e un volto urbano rinnovato

Piazza Dante riapre al pubblico con un nuovo look. Il piano di San Domenico, cuore dell’omonimo quartiere e punto di raccordo tra la parte alta e quella bassa della città, torna fruibile dopo i lavori di riqualificazione che ne hanno ridefinito l’aspetto e la funzione.L’intervento ha dato alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

