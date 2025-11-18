Report risultato gol nelle qualificazioni

Justcalcio.com | 18 nov 2025

2025-11-18 00:22:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Leroy Sane ha segnato una doppietta e Assan Ouedraogo ha travolto in meno di due minuti dopo essere entrato al suo debutto mentre la Germania ha martellato la Slovacchia per suggellare la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo 2026 e condannare gli avversari agli spareggi. Nick Woltemade ha segnato di testa su cross del capitano Joshua Kimmich per il suo quarto gol in tre partite internazionali prima che Gnabry si insaccasse su passaggio di Leon Goretzka e Sane approfittasse due volte dell’assist di Florian Wirtz durante il primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

