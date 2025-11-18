Regno Unito la pizza è in crisi per la troppa offerta

Dopo decenni di lievitazione vertiginosa, il piatto simbolo del nostro Paese sta vivendo, Oltremanica, una fase di rallentamento. A raccontarlo è un’inchiesta del "Financial Times", secondo cui nel Regno Unito il mercato della pizza ha ormai raggiunto la saturazione. I numeri lo confermano: Londra è oggi la città europea con il maggior numero di pizzerie, quasi 1500. Un'offerta così ampia da mettere in difficoltà soprattutto le grandi catene. Non è passato inosservato, ad esempio, che Domino’s - il più grande distributore di pizza al mondo - abbia iniziato a puntare sempre di più sul pollo fritto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Regno Unito, la pizza è in crisi per la troppa offerta

Contenuti che potrebbero interessarti

Così le sigarette elettroniche vietate nel Regno Unito diventano power bank per le truppe ucraine Vai su X

I mercati chiave restano sempre Regno Unito, Italia e Spagna. Le operazioni in corso e finanziate spaziano dalle residenze tradizionali a hotel e studentati - facebook.com Vai su Facebook

La pizza non è mai troppa? Per il Regno Unito non è così: c'è un problema in corso - Nel Regno Unito si sta assistendo a una crisi della pizza mai vissuta prima: Pizza Hut ha chiuso più di 30 locali, ma Domino's ha trovato la soluzione. Riporta buonissimo.it