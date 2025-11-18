Regione Lombardia 14,3 milioni di euro per l’area dei Laghi Bergamaschi

Nell’ambito della Strategia regionale ‘Agenda del controesodo’ 2021-2027, che ha come obiettivi il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nelle aree interne, Regione Lombardia approva in Giunta, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, lo schema di Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia per l ’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano. La Strategia d’area, denominata ‘Riflessi di sostenibilità: sviluppo socio-economico per il benessere dei laghi e delle valli’, vede come soggetto capofila la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e interessa i seguenti Comuni: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Casazza, Castro, Cenate Sopra, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Grone, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Parzanica, Pianico, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Zandobbio, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano e Zone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

