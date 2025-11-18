Regionali Fico a Confindustria | Dialogo costante con le imprese per sviluppare soluzioni

Casertanews.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono molto soddisfatto perché c'è una trasversalità di persone che crede in questo progetto, la partecipazione aumenta giorno per giorno e, nonostante una stanchezza molto grande, c'è un entusiasmo molto forte e credo che vinceremo le elezioni”. Lo ha dichiarato il candidato presidente della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

