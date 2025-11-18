Regionali Fico a Confindustria | Dialogo costante con le imprese per sviluppare soluzioni
“Sono molto soddisfatto perché c'è una trasversalità di persone che crede in questo progetto, la partecipazione aumenta giorno per giorno e, nonostante una stanchezza molto grande, c'è un entusiasmo molto forte e credo che vinceremo le elezioni”. Lo ha dichiarato il candidato presidente della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
I sondaggi dell'elezioni regionali in Campania 2025 mostrano Roberto Fico in vantaggio su Edmondo Cirielli. Affluenza stimata tra il 45% e il 50% - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, duello in tv tra Fico e Cirielli Vai su X
Fico da Confindustria Caserta, lavoriamo insieme per sviluppo - Incontro nella sede di Confindustria Caserta con il candidato alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico cui hanno preso parte anche l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ... Segnala ansa.it
Confindustria Campania apre il confronto con i candidati Presidenti della Regione - In vista delle prossime Elezioni Regionali in Campania, Confindustria Campania promuove due incontri dedicato al confronto tra il mondo delle imprese e i candidati alla Presidenza della Regione. Da irpinianews.it
Roberto Fico: “Dalla mia regione parte la risposta alla destra. De Luca? Dialogo schietto” - Elezioni in Campania, il 5 Stelle ex presidente della Camera è il candidato unitario del centrosinistra: “De Luca? Segnala msn.com