Regionali Campania Conte sesta volta per Fico | Dalle pensioni al condono ormai la destra è disperata

«Quelle della destra sono proposte disperate», attacca il leader dell'M5s Giuseppe Conte di nuovo in Campania, è la sesta volta, per tirare la volata a Roberto Fico.

Franco Maranta, Portavoce del Forum Diritti e Salute, candidato consigliere di Campania Popolare alle prossime elezioni regionali in Campania - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, Napoli blindata per Meloni. Cirielli: «Cento euro al mese per chi ha la pensione minima» Vai su X

Regionali Campania, Conte, sesta volta per Fico: «Dalle pensioni al condono ormai la destra è disperata» - «Quelle della destra sono proposte disperate», attacca il leader dell’M5s Giuseppe Conte di nuovo in Campania, è la sesta volta, per tirare la volata a Roberto Fico. Scrive ilmattino.it

Regionali, Micillo (M5S): «Conte di nuovo in Campania a sostegno di Fico» - Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania per una serie di appuntamenti a sostegno della candidatura di Roberto Fico. Come scrive ilmattino.it

Conte in Campania: “l’autonomia frammenta il Paese e lascia il Sud sempre più indietro” - “Il ministro Calderoli ha firmato con alcune regioni le intese sull’autonomia differenziata: come si giustifica la coalizione di centrodestra che mentre fa campagna elettorale al Sud vede la Lega port ... Scrive strettoweb.com